Il santo di oggi, 6 febbraio è San Dorotea

La vita

Vergine e martire nel 284 d.C., considerata patrona dei fioristi e dei fruttivendoli per il famoso miracolo del cesto di mele e rose in pieno inverno, e molto venerata nel Medio Evo tanto da essere una delle quatuor virgines capitales (insieme a Caterina, Barbara e Margherita), oltre che inserita nel gruppo dei santi auslitatori.

La sua vicenda si svolge nella Cappadocia, antica regione dell'Asia Minore, qui sorgeva la città di Cesarea. In questa città sul finire del III secolo viveva la nostra Dorotea, la quale con molta dedizione e costanza onorava il Signore in digiuni e orazioni, sin da bambina si distingue per le opere di carità, straordinaria saggezza e purezza di cuore. La sua passio molto antica, ma integrata da molti elementi leggendari, fa capire che la fanciulla fu anche oggetto d'invidia da parte di molti, incapaci di giungere all'altezza delle sue virtù. Furono forse queste persone che fecero arrivare alle orecchie del tiranno le lodi che si facevano di Dorotea. Da qui s'innesca l'inquisizione e il processo. Viene condotta al luogo del martirio lei invoca ripetutamente il nome del suo sposo Gesù. Viene ascoltata da un avvocato pagano di nome Teofilo che le promette che se riceverà fiori e frutti nel suo giardino anche lui avrebbe creduto in Gesù Dorotea si raccoglie in preghiera e all'improvviso compaiono fiori e frutti. Teofilo si converte ma il governatore li fa decapitare entrambi.