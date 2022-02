Asta Jbm, 2000 euro per Santa Caterina

CASALE MONFERRATO – Successo per l’asta benefica organizzata dalla Novipiù JB Monferrato in favore del restauro degli affreschi interni della cupola della chiesa di Santa Caterina, esempio di capolavoro barocco piemontese, di Casale Monferrato. Ieri sera si è chiusa la contesa virtuale sul portale eBay. Tutte assegnate le undici le canotte City Edition, in un inedito giallo-rosso, indossate dai giocatori della Novipiù durante il derby con Torino. All’Associazione Santa Caterina Onlus andranno oltre 2000 euro raccolti con l’iniziativa.

Okeke da record

Il più cercato e il più rilanciato è stato Leo Okeke. La sua canotta numero 13 è stata assegnata, dopo 16 rilanci, per 505 euro. Il giovanissimo talento (l’acquirente si augura un futuro Nba…) ha staccato nettamente tutto i compagni. Sul podio ideale si piazzano il capitano Niccolò Martinoni (la sua canotta è stata assegnata per 206 euro) e Xavier Hill-Mais (200). Le complessive 200 offerte hanno poi determinato il resto delle assegnazioni. 187 euro per Penny Williams, 183 euro per Alvise Sarto, 163 euro per Fabio Valentini, 161 per Gianmarco Leggio e a seguire Matteo Formenti (156 euro), Aaron Lomele (101 euro), Luca Valentini (100 euro) e Alessandro Sirchia (95 euro).