Il santo di oggi, 8 febbraio è San Paolo Verdun

La vita

Dopo essere stato uomo di corte, Paolo si fece monaco. Ritiratosi inizialmente come eremita entrò poi nel monastero di Tholey, dove per un certo periodo svolse la funzione di fornaio, divenendo poi direttore della scuola del convento.

Intorno al 630 il re Dagoberto I (che regnò dal 629 al 639) nominò Paolo vescovo di Verdun, donandogli terre le cui rendite gli consentirono di avere alcuni chierici come collaboratori. In questo modo egli divenne parte di quel movimento missionario che sostenne l'espansione verso est del regno franco (v. S. Amando, 6 feb.). Modellando se stesso sull'apostolo omonimo, Paolo fu un insigne vescovo, buon pastore e abile amministratore. Ricostituì la comunità ecclesiale di Verdun, che aveva passato momenti difficili, riuscì a far osservare alla gente il precetto domenicale e si adoperò molto per promuovere la dignità della liturgia e della vita dei canonici. Le sue spoglie sono conservate nella cattedrale di Verdun, dove ogni 8 febbraio si radunano panettieri, mugnai e pasticceri per assistere alla messa durante la quale viene benedetto il pane per i poveri.