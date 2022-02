Il 12 febbraio è il Darwin Day

Oggi, 12 febbraio, ricorre il Darwin Day in onore di Charles Darwin che si tieni in occasione dell'anniversario della sua nascita.

Questa giornata fu istituita in Inghilterra e negli Usa dopo la morte dello scienziato, avvenuta nel 1882, arrivando poi ad avere respiro mondiale.

La ricorrenza coglie l'occasione per difendere l'impresa scientifica attraverso i valori del razionalismo e della laicità: in Italia i Darwin Day vengono celebrati dal 2003 grazie soprattutto all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), e ogni anno viene presentato un tema diverso, quello del 2022 sarà focalizzato sulla crisi climatica.



La presentazione Fondazione IDIS-Città della Scienza del Darwin Day 2021

Chi era Charles Darwin?

Charles Darwin fu un un biologo, naturalista, antropologo, geologo ed esploratore britannico, divenuto celebre soprattutto per la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali: egli infatti ha dimostrato che l'evoluzione avvenne tramite la selezione naturale, secondo cui, nell'ambito della diversità genetica delle popolazioni, si ha un progressivo (e cumulativo) aumento degli individui con caratteristiche ottimali per l'ambiente in cui vivono.

Questa teoria fu pubblicata nel suo libro più noto L'origine delle specie per selezione naturale (1859), in cui sono riportati molti dati, per la formulazione e la dimostrazione delle sue idee, raccolti durante il viaggio sulla nave HMS Beagle, e in particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.

Per saperne di più leggi qui