Carattere Novipiù. Battuta Piacenza

CASALE MONFERRATO - E’ stata una battaglia. L’ha vinta, con una partita di cuore e carattere la Novipiù che al PalaEnergica piega nel finale una combattiva Assigeco Piacenza (79-75).

La squadra di coach Andrea Valentini riparte dopo la delusione del derby di Biella, resta al quarto posto e conferma la solidità casalinga (8-2 il record).

La partita

Casale non ha l'infortunato Fabio Valentini, ma recupera in extremis Formenti. Piacenza senza l’ex Cesana. Primo quarto subito con mani calde da entrambe le parti. Difese invece morbide. Casale prova a spingere ma Piacenza risponde sempre. Sabatini 10 punti e Sarto 8 subito a segno. Problemi di falli precoci per Devoe in campo per solo per 4’. Al 10’ 25-23.

Secondo quarto. Equilibrio che continua sul parquet. Ma col passare dei minuti Piacenza appare più lucida e concreta. Così Casale dal +1 (36-35) si ritrova alla fine del periodo in un attimo sotto di 7 per le triple dall’angolo di Galmarini e Querci (38-45).

Dopo l’appannamento del secondo parziale, la Novipiù rientra bene e con un 7-0 impatta a quota 45 dopo 1’30”. Ma entra nella partita prepotentemente Devoe che con una schiacciata e alcune giocate provoca lo strappo sul +9 Piacenza (52-61).

Casale in difficoltà, stringe in difesa e usa la zona. Il resto lo fa l’esperienza di Formenti che rimette in carreggiata la Jbm che chiude in scia sul 64-65 al 30’.

Nell’ultimo quarto sale la pressione e la tensione. Si segna pochissimo e si battaglia sue due lati del campo. Casale rosicchia qualche punto di vantaggio portandosi sul +5 (75-70) a 2’ dalla sirena. Tripla Querci che spaventa la Jbm (75-73). Sbaglia Williams, sbaglia Devoe. Formenti d’esperienza appoggia il 77-73, prima che Williams inchiodi la schiacciata della vittoria che fa esultare il PalaEnergica. Finisce 79-75.



I numeri

Finale: 79-75

Parziali: 25-23, 38-45, 64-65.

Quintetti: Casale con L. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill Mais. Piacenza con Sabatini, Devoe, Gajic, Carr, Guariglia.

Punti: Sarto 18 (Casale), Sabatini 17 (Piacenza).

Rimbalzi: Williams 7 (Casale), Pascolo e Guariglia 6 (Piacenza).

Assist: L. Valentini 7 (Casale), Sabatini 8 (Piacenza).

Mvp: Williams (Casale)