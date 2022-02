McDonald's assume: si cercano 30 addetti per Casale

CASALE - In vista della prossima apertura a Casale (tra via Cerrano e via Novarese, nell'area del supermercato Esselunga), McDonald's cerca personale da inserire nel proprio organico: 30 persone che svolgeranno attività sia in cucina, sia nella sala ristorante, occupandosi della preparazione dei prodotti e dell’accoglienza dei clienti.

«Dinamicità, predisposizione al lavoro in team e al contatto col cliente, sono le caratteristiche dei candidati ideali che l’azienda sta cercando per il ristorante. I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà capacità e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Nel sistema McDonald's il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali» spiega l'azienda.

È possibile inviare la propria candidatura sul sito McDonald’s.it accendendo a questionario per segnalare la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e successivamente a un test volto a individuare le proprie aree di forza comportamentali. Si può inviare il proprio curriculum anche tramite la mail lavoraconnoi.mcdonaldcasale@gmail.com.

I candidati ritenuti idonei verranno contattati e invitati a un colloquio individuale.