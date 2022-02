Polizia Municipale, 358mila euro di evasione Imu

ALESSANDRIA - È in corso al comando della Polizia Municipale la conferenza stampa con cui si stila il bilancio dell’attività del 2021, ricordando che il Corpo è sotto organico.

Sono presenti il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l’assessore Monica Formaiano, e il comandante vicario Alberto Bassani. Spiccano alcuni numeri: 5.326 eccessi di velocità con misuratore, 13.815 vistared (rilevatori semaforici), 88 omessa assicurazione obbligatoria, 5.027 omessa comunicazione conducente. Punti decurtati 33.578. Si sono verificati 980 incidenti, 5 con esito mortale, 3 con prognosi riservata, 261 con lesioni.

Eccellenza della Municipale la Polizia Giudiziaria, con il commissario Giuseppe Ceravolo - spiega l’assessore Formaiano - ma anche l’unità cinofila che collabora con le altre forze di Polizia. Per poi arrivare al settore della viabilità.

Aumento delle guida in stato d’ebbrezza, in lieve diminuzione i sequestri di veicoli per mancata assicurazione.

Attività controlli tributi locali: 358mila euro di evasione dell’Imu. Importante anche il lavoro di prevenzione contro il fenomeno delle baby gang.

Tutte le infrazioni stradali porteranno nelle casse comunali oltre 6 milioni di euro.

Seguono aggiornamenti.