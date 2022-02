Alessandria: più negozi chiusi che nuove aperture. Cresce l'online

ALESSANDRIA - L’Ufficio Commercio del Comune di Alessandria ha diffuso i dati relativi alle chiusure e aperture di esercizi commerciali e pubblici esercizi avvenute nel corso del 2021.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli esercizi commerciali si sono verificate 88 chiusure, a fronte di 77 nuove aperture e a 44 subingressi. Acconciatori, estetisti e tatuatori hanno registrato 11 chiusure, 10 aperture e 5 subingressi. Le vendite speciali, cioè le vendite in commercio elettronico, per corrispondenza, a domicilio del consumatore - la maggior parte effettuate da titolari di esercizi esistenti in aggiunta alla normale attività - hanno invece contato nuove 45 aperture contro 26 chiusure.

Rispetto ai pubblici esercizi: i nuovi bar, ristoranti o i luoghi di somministrazione congiunta ad altre attività, per esempio impianti sportivi, mense e comunità sono stati 33, 41 i subingressi per acquisto o affitto di azienda e 23 le cessazioni.