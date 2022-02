Teatro Comunale: degrado e abbandono

ALESSANDRIA - Degrado e abbandono all'interno del Teatro Comunale: alcuni membri della compagnia teatrale "Gli illegali" sono entrato all'interno della struttura, ormai chiusa dal 2010. Questo è quello che hanno trovato.

L'amministrazione segnala che la custodia dell’edificio è affidata al curatore fallimentare e che i tecnici sono intervenuti venerdì pomeriggio e lunedì mattina per ripristinare le chiusure divelte e manomesse da persone che probabilmente dormivano all’interno della struttura. "Nell’attesa della positiva definizione della procedura per riacquisire la piena disponibilità dell’immobile, il Comune prosegue nelle attività di monitoraggio del bene affinché non si verifichino ulteriori atti vandalici".