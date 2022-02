Alessandria - Perugia: la sfida

ALESSANDRIA - Longo cambia cinque uomini rispetto ad Ascoli e tiene in panchina Parodi, abbassando Casarini sulla linea di difesa, a destra. E' lui a controllare D'Urso, mentre Prestia prende in consegna Olivieri e mantovani Carretta.

A sinistra, più alto, Milanese, in attacco tornano Palombi e Chiarello e Corazza è confermato, con Marconi ancora fuori dall'inizio.

Perugia con il 3-4-2-1, Olivieri terminale offensivo, alle sue spalle Carretta e D'Urso. Tutta cambiata la difesa, con Rosi, Curado e Zanandrea.

ALESSANDRIA - PERUGIA 1-1

Marcatori: pt 20' Mantovani, 34' Olivieri



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

45' Due minuti di recupero



34' Pareggia il Perugia, con Olivieri, servito da Kouan, difesa non impeccabile

33' Lo spunto di Corazza è buono, però la conclusione è debole

22' Alessandria vicina al raddoppio, ripartenza, Chiarello per Palombi entra in area e Chichizola si oppone con il corpo. E l'attaccante non riesce a scavalcarlo

20' GOOOL Alessandria: punizione da sinistra di Casarini, incornata vincente di Mantovani

16' Protesta il Perugia per un presunto tocco di mano di Lunetta. Tutto regolare per l'arbitro

10' Occasionissima Alessandria: angolo battuto da dstra da Casarini, di testa Corazza e Chichizola vola e toglie la palla dal sette.

5' Chichizola in due tempi sul tiro - cross di Mustacchio

3' Colpo di testa di Lunetta, sul fondo

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Casarini, Prestia, Mantovani, Mustacchio, Ba, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza.m Palombi A disp.: Crisanto, Cerofolini, Cocino, Gori, Parodi, Marconi, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, éellegrini, Fi Gennaro, Kolaj. All.: Longo-

Perugia (3-4-2 -1): Chichizola; Rosi, Curado, Zanandrea; Falzerano, Burrai, Kouan, Beghetto; Carretta, D'Urso; Olivieri. A disp.: Zaccagno, Gyabuaa, Angella, Segre, De Luca, Matos, Matos, Ghion, Santoro, Ferrarini, Sgarbi, Lisi. All.: Alvini

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Dei Giudici e Margani di Latina, quarto ufficiale Perenzoni di Rovereto, Var Minelli di Varese, assistente Var Paganessi di Bergamo

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Casarini e Zanandrea per reciproche scorrettezze, Burrai per gioco falloso Angoli: 4-2 per l'Alessandria. Recupero: Perugia con il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento per Pierluigi