Mansarda in fiamme a Roncaglia, 8 ore per domare il rogo

RONCAGLIA - Per otto ore i vigli del fuoco di Casale e Alessandria hanno lavorato allo spegnimento e bonifica di un incendio alla mansarda di circa 60 metri quadrati divampato in un'abitazione di due piani a Roncaglia, frazione di Casale.

Le operazioni, iniziate alle 2 di notte, sono concluse alle 10 di oggi. Il tempestivo intervento ha consentito alle fiamme di non estendersi all’ abitazione confinante. Non risultano persone coinvolte. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto Enel e Polizia di Casale.