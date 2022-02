Il 26 febbraio è il Giornata Mondiale del Pistacchio

Oggi, 26 febbraio, ricorre la Giornata Mondiale del Pistacchio chiamato anche "Oro Verde". Questa tipologia di frutta secca sembra essere molto amata dagli italiani, complice anche la cittadina di Bronte, località dove viene coltivata l'omonima tipologia di pistacchio: in occasione di questa Giornata dedicata al pistacchio American Pistachio Growers (associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani) in collaborazione con mUp Research, ha condotto una ricerca al fine di indagare il rapporto che i piemontesi hanno con i pistacchi, con il risultato che quasi 7 intervistati su 10 affermano di consumarlo regolarmente e quasi la metà li consuma da sempre.

Come vengono consumati dai piemontesi?

Il pistacchio è noto oltre per il suo gusto anche per la versatilità del suo consumo: dalla ricerca emerge che i pistacchi vengono consumati nell’arco dell’intera giornata con un picco durante l’aperitivo, perchè considerati ottimi snack. Sono utilizzati anche come spuntino pomeridiano perchè reputati ottimi "spezzafame": il 46% degli intervistati, infatti, dichiara di mangiarli nel post pranzo, mentre oltre 4 piemontesi su 10 preferiscono consumarli durante la cena.

L'autunno è la stagione in cui vengono mangiate più quantità di pistacchi (per quasi 8 intervistati su 10), al secondo posto c’è l’inverno con il 74% dei voti, a seguire la primavera preferita dal 62% dei piemontesi e a chiudere la classifica, l’estate con il 60%.

Tra gli intervistati non mancano però coloro che preferiscono utilizzarli invece come ingredienti di sfiziose ricette, più di 7 piemontesi su 10: il 50% afferma ad esempio che con questa frutta secca realizza gustosi dessert, il 43% invece preferisce utilizzarli all’interno di deliziosi antipasti o aperitivi, mentre il 37% li usa per dare quel tocco di croccantezza e gusto in più al proprio primo piatto.

Da dove provengono e le loro proprietà nutritive

Gli Stati Uniti sono al primo posto nella produzione commerciale mondiale di pistacchi e in particolare in California poichè le estati calde e secche, l'abbondante acqua, i terreni profondi e il molto sole, caratterizzano un ambiente ideale per la loro coltivazione e crescita. La specie più pregiata e diffusa è la Kerman che costituisce circa il 95% della produzione americana.

I pistacchi possiedono molti benefici e ottime proprietà nutritive: