Il santo di oggi, sabato 26 febbraio, è San Porfirio di Gaza

La vita

Le vicende della sua vita sono narrate dal suo diacono Marco. Proviene da una famiglia benestante e all'età di 31 anni si ritira nel deserto di Scete (Egitto), per abbracciare la vita monastica: vi rimane cinque anni, dopo i quali si trasferisce in Palestina, in una grotta vicino al fiume Giordano. Successivamente dopo essere stato colpito da una malattia che lo rende paralitico, si reca a Gerusalemme. Servendosi delle stampelle, visita quotidianamente i luoghi santi e guarisce dopo una visione divina.

Distribuisce tutti i suoi beni ai poveri e per vivere confeziona scarpe. A 40 anni viene ordinato sacerdote dal vescovo di Gerusalemme ed è incaricato di custodire la reliquia della croce presente in città per cui si aveva una grande venerazione. Nel 396 viene eletto, contro la sua volontà, vescovo di Gaza. Si reca a Costantinopoli per chiedere all'imperatore il permesso di distruggere i rimanenti templi pagani. Il permesso gli viene accordato e la distruzione dei templi avviene rapidamente per mezzo delle truppe imperiali, inviate allo scopo. Come conseguenza di questo evento la sua casa viene saccheggiata e solo per miracolo non perde la vita.

La morte

Muore a 73 anni dopo venticinque anni di episcopato in cui riesce a estirpare quasi completamente il paganesimo dalla sua diocesi.