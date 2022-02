TORTONA - Succede tutto nei primi dieci minuti fra Hsl e Pont Donnaz: un pareggio 1-1 che non scontenta nessuno ma che di fatto frena la corsa nelle prime posizioni dei ragazzi di Zichella; dopo le due prestazioni clamorose in trasferta ad Asti e Romentino era peraltro prevedibile un piccolo calo.

I fuochi d'artificio cominciano subito: al 6' Diallo parte dalla trequarti, si accentra e scarica un rasoterra sul primo palo che fredda Mastrolillo e porta in vantaggio l'Hsl; cinque minuti dopo Frugoli lo imita con un bel tiro a mezz'altezza sul secondo palo con Teti incolpevole che rimette il punteggio in parità. Il portiere dei tortonesi ha modo di riscattarsi fermando un diagonale di Jeantet dalla destra poco dopo, mentre la difesa valdostana salva due volte su Filip e una su Gjura murando le rispettive conclusioni. Un rigore chiesto (e negato) per parte dopo per un tocco di mano di Kanteh e per un atterramento di Manasiev in area arriva l'ultima emozione del primo tempo con Diallo che controlla un pallone in area, si gira e tira di potenza ma trova ancora una volta un giocatore del Pont Donnaz pronto ad immolarsi.

A inizio ripresa entrano Akouah, Grieco e Procopio, probabilmente per dare forze fresche alla manovra e contemporaneamente per conservare qualche giocatore per l'infrasettimanale con il Novara di mercoledì prossimo. La partita resta sonnacchiosa nonostante un buon possesso palla dei padroni di casa: Filip prova ad andare in porta con uno slalom ma viene fermato al limite dell'area, Diallo si guadagna una punizione che Manasiev spara sulla barriera ma la vera grande occasione è uno spunto di Manasiev sulla fascia sinistra che dal fondo mette in mezzo dove Filip viene contrastato al momento della battuta dal dischetto del rigore. C'è ancora tempo per qualche schermaglia ma il punteggio non si muove più: la classifica sorride ancora ai bianconeri e mercoledì con il Novara capolista sarà la partita di gala della stagione, ma la sensazione che si potesse fare qualcosa di più rimane.

HSL DERTHONA - PONT DONNAZ 1-1

MARCATORI: pt 6' Diallo, 11' Frugoli

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura, Todisco, Emiliano, Luzzetti (1' st Akouah); Filip, Kanteh (1' st Grieco); Otelè, Manasiev, Romairone (1' st Procopio); Diallo. A disp. Bertozzi, Negri, Imperato, Speranza, Ordisci, Casagrande. All. Zichella

PONT DONNAZ (5-3-2): Mastrorillo; Zucchini, Cason, Lugnan, Vesi, Florio; Cateni (26' st Moussafi), Mazzotti, De Cerchio; Frugoli, Jeantet (46' st Gaeta). A disp. Cabras, Tassi, Sterrantino, Maingonnat, Tesauro, Forcini, Volpatto. All. Cretaz

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro

NOTE Ammoniti Luzzetti, Zichella, Otelè, Procopio; Mazzotti. Calci d'angolo 0-1. Recupero pt 2'; st 3'. Spettatori 300 circa.