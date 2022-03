Alessandria - Como, la sfida

ALESSANDRIA - Anche senza Kolaj (problema muscolare), Longo ha solo due attaccanti di ruolo e schiera Corazza dall'inizio, con Chiarello e Fabbrini alle spalle. Tornano Mantovani e anche Mustacchio dall'inizio, e pure Milanese, schierato in mediana con Gori.

Prima dell'inizio il presidente Luca Di Masi consegna una maglia speciale a Riccardo Chiarello per le 100 presenze in grigio.

Como con l'undici annunciato: recuperato Solini in difesa, dopo la squalifica, in attacco è Gliozzi a fare coppia con La Gumina, perché Cerri è out, e sulle fasce giocano Parigini e Blanco.

ALESSANDRIA - COMO 0-1



Marcatori: pt 39' La Gumina

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo Tempo

39' Como in vantaggio: rigore per un tocco di gomito di mantovani. Molto dubbio, ma l'arbitro è irremovibile. Batte La Gumina, Pisseri respinge, ma l'attaccante si avventa di nuovo sulla palla e la tocca in rete

34' Como in dieci: rosso (su segnalazione del var) a Parigini per una entrata killer su Gori

32' Insiste l'Alessandria, Facchin blocca laconclusione dal limite di Milanese

25' Ancora Grigi: sponda di testa di Di Gennaro, per la girata di Chiarello, che Facchin si trova tra le braccia

23' Occasione Grigi: Lunetta, dal fondo, mette in area per Chiarello, liberissimo, non calcia come vorrebbe e la palla e sul fondo

15' Il pallino del gioco è nelle mani dei padroni di casa

3' Ripartenza di Lunetta, Bertoncini intercetta e permette a Facchin di intervenire

2' Primo angolo, batte Milanese, il colpo di testa di Parodi sfila sul secondo palo e sul tocco di Corazza c'è una deviazione per il secondo angolo

1' Fischio d'inizio del Como

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori, Milanese, Lunetta; Chiarello, Fabbrini; Corazza. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Ba, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Prestia, Casarini, Barillà, Ascoli, Pellegrini, Palombi. All.: Longo

Como (4-4-2):Facchin; Vignali, Bertoncini, Solini, Ioannou; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Gliozzi, La Gumina. A disp.: Bolchini, Zanotti, Iovine, Kabashi, Gabrielloni, Ciciretti, Nardi, Cagnano, Peli, Bovolon. All.: Gattuso

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Di Iorio del Berbano Cusio ossola e Rossi di La Spezia, quarto ufficiale Ricci di Firenze. Var Serra di Torino, assistente Var Rossi di Biella.

Note: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: 3-0 per l'Alessandria. Recupero: