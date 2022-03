Valenza raccoglie medicinali e vestiti per l'Ucraina

VALENZA - Anche Valenza si mobilita a sostegno della popolazione dell'Ucraina, martoriata dalla guerra.

L'associazione Sie, sempre vicina a chi è in difficoltà, sta lavorando per inviare in Ucraina un furgone di beni di prima necessità: verrò caricato domani, mercoledì, intorno alle 11, alla Bottega solidale di viale Vicenza. Materiale richiesto: abbigliamento invernale adulto/bambino, scarpe, garze, cerotti, disinfettante, pannolini, cibo a lunga conservazione, coperte.

Oggi e domani i volontari sono impegnati per inscatolare il materiale e favorire le spedizioni. Chi volesse donare avrà opportunità di farlo recandosi, in giornata, alla Bottega solidale, all'oratorio di viale Vicenza.

La fiaccolata

Intanto, la fiaccolata della pace, proposta ieri dal consigliere comunale Daniele Boccardi e sostenuta anche dall'Anpi, sarà giovedì alle ore 21.