Prorogato fino al 9 marzo il bando per il Servizio Civile

VALENZA - Ci sarà ancora tempo fino al 9 marzo per aderire al bando di Servizio Civile Universale. Ancora disponibili i posti presso le sedi di For.Al di Alessandria, Casale, Novi Ligure e Valenza (2 per ognuna) per svolgere l'attività nell'ambito del progetto 'Simmetrie collettive: interventi di aiuto e di sviluppo di autonomie per persone fragili'.

Il contributo mensile è di 444,30 euro per rimborso spese e per iscriversi sarà necessario compilare la domanda esclusivamente online al link https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.comune.alessandria.it/Bando-Ordinario-2021-Servizio-Civile-Universale.