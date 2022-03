Fondatrice dell'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù

Bergamo, 31/7/1801 - Brescia, 3/3/1852

La vita

E' di nobile famiglia e compie i primi studi a casa, sotto la guida del canonico Benaglio. A 16 anni decide di entrare a far parte delle Benedettine di Santa Grata. La sua vita però è fatta per aiutare il prossimo, così lascia il convento e si dedica alle ragazze povere e sole. E' il primo passo per la costituzione dell'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù e nel 1831 monsignor Benaglio la nomina superiora. Per molti è la più grande maestra spirituale dell'Ottocento; il suo libro "Il libro dei doveri" viene considerato da Papa Pio IX di grande aiuto quando l'anima ha più bisogno di Dio.

La morte

A 50 anni si ammala di colera, il suo fisico è debilitato da fatica e sofferenza. Il primo marzo raduna tutte le novizie e raccomanda loro fedeltà alla Regola e uniformità al volere divino. Il 3 marzo, dopo 25 attacchi epilettici, muore. Lascia più di 200 suore. Le sue spoglie riposano nella chiesa delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù a Bergamo. Viene canonizzata nel 2001.