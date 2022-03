Ora è ufficiale: Lucchini in corsa per il secondo mandato

ACQUI TERME - Si vociferava da tempo; ora è certo: Lorenzo Lucchini si candiderà alla carica di sindaco nelle prossime elezioni amministrative. Il primo cittadino sabato 5 alle 10.30, a Palazzo Robellini, formalizzerà la propria discesa in campo in occasione di una conferenza stampa dove finalmente avranno risposta alcuni interrogativi da tempo circolanti nei corridoi di Palazzo Levi: si presenterà appoggiato dal Movimento 5 Stelle o correrà da solo? Nel caso di quest’ultima ipotesi, sarebbe un altro colpo di scena, dopo la spaccatura Roso-Rapetti in seno al Centrodestra, a rendere ancora più incerto l’esito delle prossime consultazioni elettorali.