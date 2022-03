Bertram-Milano. Un remake sold out

TORTONA – Tortona-Milano, va in scena il remake.

Bertram, stavolta in casa (domani, PalaEnergica, ore 20.45), riceve la AX Armani Exchange Milano per la 21esima giornata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai. Una rivincita che arriva a soli 15 giorni dalla finale di Coppa Italia di Pesaro e a due mesi dall’andata di campionato. In entrambe le occasioni la superpotenza di Ettore Messina impose la sua forza. Stavolta la “piccola” e orgogliosa Derthona proverà lo sgambetto.

Qui Tortona

«È bello affrontare Milano – attacca coach Marco Ramondino – perché è una squadra che nei due confronti stagionali ci ha permesso di comprendere i nostri limiti e capire cosa ci serve per migliorare e competere ad alto livello. Si tratta di una formazione di fisicità, talento ed esperienza che sta primeggiando in Italia ed Europa, per cui non possiamo pensare che abbassino il loro livello di gioco. Dovremo essere bravi ad alzare il nostro, mantenendo identità e giocando una partita solida». Tutti i giocatori sono a disposizione.

Al rientro il playmaker Chris Wright, che ha dovuto saltare la Coppa per un infortunio al polpaccio. «Sarà un match molto duro perché Milano è una squadra molto fisica, dovremo essere la migliore versione possibile di noi stessi per provare a vincere. Stiamo giocando molto bene e io sono felice di tornare a dare il mio contributo. Fisicamente sono in forma e sono molto emozionato di potere tornare a scendere in campo al fianco dei miei compagni».

Qui Milano

L’Olimpia Milano è reduce dalla sfida di Eurolega di ieri sera ad Atene contro il Panathinaikos (vittoria in volata 75-76) e domani sarà a Casale per affrontare la Bertram. Impegni ravvicinati e duri che solo una squadra con questa struttura e con giocatori abituati a questi ritmi può reggere. Milano giocherà 10 gare nel giro di 27 giorni (dal 4 al 31 marzo), e senza la sospensione delle squadre russe dall’Eurolega avrebbero dovuto essere 12 partite in 31.

Alla vigilia il messaggio video su Derthona TV del grande ex Pippo Ricci che ha ricordato gli anni a Tortona “come fondamentali per la carriera”. L’ala ha ricostruito quel playoff dell’ultima stagione in bianconero che giocò “con lo scafoide del polso rotto” e il legame che ancora lo lega alla città con due abbracci in particolare per Pia Camagna e per lo scomparso Luigino Fassino che Ricci già aveva ricordato, al termine della finale di Coppa Italia “come una delle persone più vere incontrate nella pallacanestro”. Sicuramente Pippo, che ha lasciato un grande ricordo umano e sportivo a Tortona, avrà una meritata standing ovation dal pubblico al momento delle presentazioni delle squadre.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –AX ARMANI EXCHANGE MILANO

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 6 marzo, ore 20.45.

Arbitri: Lanzarini, Grigioni e Pepponi.

Andata: 72-60 Milano.

Come seguirla: In tivù in chiaro su Rai Sport e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Milano con Delaney, Hall, Daniels, Melli, Hines.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Datome, Shields e Kell (Milano).

Note: Capienza del palazzetto al 60% (circa 2100 posti) già sold out per la sfida. Obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Tre gli ex della sfida: Ariel Filloy ha giocato in maglia Olimpia in due stagioni distinte, 2008/09 e 2011/12. Due ex Tortona invece in maglia Olimpia Davide Alviti e Pippo Ricci.

Tante le iniziative di Lega Basket Serie A e dei club durante le partite per sostenere il popolo ucraino. Su iniziativa del Derthona Basket verranno distribuite agli spettatori 2000 t-shirt con la scritta “Stop War Play Basketball” con l’invito ad indossarle durante la partita.