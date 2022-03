Occimiano e Acqui, vittorie per il primato

OCCIMIANO – Era la partita da non sbagliare, e le ragazze di Gombi l’hanno approcciata nel miglior modo possibile: a fare visita alla Nuova Elva Occimiano c’era la capolista e imbattuta Lilliput, che nella gara di andata si era imposta solo al tiebreak, ed è finita con un netto successo delle padrone di casa. Il 3-0 (25-17 28-26 25-21) è stato comunque sofferto e sudato, come si può capire dai risultati parziali dei vari set, soprattutto gli ultimi due, ma con questa vittoria la Fortitudo torna in testa al girone con due punti di vantaggio e una partita in più, ma anche con il morale alle stelle.

Belle vittorie anche per l’Alessandria Volley che batte 3-0 (25-22 25-18 25-21) il fanalino di coda To.Volley forse rischiando persino un po’ troppo e soprattutto per la Cantine Rasore Ovada che sceglie il derby con Valenza per tornare alla vittoria: la sfida ha senso soprattutto nel primo set, molto combattuto e chiuso 25-21, poi il 3-0 arriva agevole negli ultimi due parziali vinti rispettivamente 25-16 e 25-18. Arriva un successo finalmente anche per i ‘cugini’ della Plastipol, che restituiscono all’Altiora Verbania il 3-0 dell’andata (25-20 25-22 25-14) e sono tre punti importantissimi perché permettono di issarsi fuori dalla zona playout e guardare il futuro con più ottimismo.

Acqui, doppio acuto: per la A, per la salvezza Per i maschi un 3/0 senza storia, le ragazze di B1 fuori dalla zona calda. Novi ko, impresa Euromac

In serie D si ferma la corsa del Gavi Volley, sconfitto al tiebreak a Chisola: dopo quattro set combattutissimi e avanti 0-2 le ‘piratesse’ di Quagliozzi si fanno rimontare cedendo di schianto nel quinto (22-25 24-26 25-23 25-23 15-5); la sconfitta è per fortuna quasi indolore, perché il terzo posto è ancora delle gaviesi. Il derby in serie D conferma i valori della classifica: Acqui espugna il campo dell’Alessandria con un buon 1-3 (20-25 21-25 25-23 17-25) con un solo passaggio a vuoto nel quarto set, e conferma il primo posto.