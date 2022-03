La Santa di oggi, 7 marzo, è Santa Teresa Margherita Redi

Carmelitana scalza

La vita della Santa

Anna Maria Redi, nacque ad Arezzo il 15 luglio 1747, seconda di tredici figli. A 9 anni andò a studiare nel monastero di Santa Apollonia di Firenze come educanda. A 17 anni entrò nel Carmelo di Firenze dove le assegnarono il nome di Suor Teresa Margherita del Sacro Cuore. La maestra delle novizie era molto severa e non la risparmiava da rimproveri anche se non meritati. Si dedicò alla preghiera e all'assistenza delle consorelle anziane. La sua grande spiritualità, l’amore per il soffrire, l’austera penitenza sono le caratteristiche di Suor Teresa Margherita del Sacro Cuore.

Muore a soli 23 anni a causa di una peritonite, il 7 marzo 1770. Il suo corpo emanava un profumo soave e ancora oggi è conservato incorrotto nella chiesa del monastero delle Carmelitane scalze di Firenze, dove fu sepolta.

Fu canonizzata dal Papa Pio XI il 19 marzo 1934.