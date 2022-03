Cesana record, l’ex Junior fa il botto

PIACENZA - Luca Cesana nella storia. L’ex guardia della Junior, due stagioni a Casale Monferrato tra il 2018 e il 2020, nell’ultima giornata di campionato ha piazzato un record destinato a rimanere negli annali del basket.

Nella partita tra Assigeco Piacenza (attuale squadra di Cesana) e Agribertocchi Orzinuovi (117-79) con le 13 triple realizzate (su 20 tentativi) la guardia di scuola Cantù ha eguagliato il record assoluto di canestri da 3 punti detenuto dal 1989 da Mike McGee (Irge Desio).



Cesana è il primo giocatore italiano a riuscire nell'impresa. La strepitosa prova balistica rappresenta anche il nuovo primato del campionato di Serie A2 in era LNP.

La prestazione di Cesana, con 46 punti realizzati, rappresenta inoltre il record per punti segnati di un giocatore italiano in Serie A2 e il quarto posto nella storia del torneo (primatista Trae Golden con 50 punti). Il record assoluto dei nostri tornei di vertici, resta quello di Carlton Myers che il 26 gennaio 1995 segnò 87 punti in Teamsystem Rimini-Libertas Udine 147-99 (nell'allora Serie A2).