Marsiglia, la Genova che parla francese

ALESSANDRIA - Marsiglia è una Genova che parla francese. Un porto, anzitutto. E, come tale, crocevia di uomini e cose, un "traffico" che, nel corso dei secoli, ha reso omogenea la città proprio attraverso le sfaccettature, la multicultura, il bianco e nero, l'Africa e l'Europa.

Marsiglia sarà la prima tappa della crociera che 'Il Piccolo' propone con la Msc. Un viaggio affascinante sulla Msc Orchestra: dieci giorni, dal 27 giugno, con destinazione più estrema Lisbona. In mezzo, un po' di Spagna, con Minorca, Cadice e Alicante, e Olbia, per una sempre piacevole escursione in Sardegna.

Il crocevia

Ma si comincia con Marsiglia, accogliente anche se, all'apparenza, potrebbe sembrare il contrario. Il suo bello sta nella varietà, essendo stata città crocevia fin dalla sua fondazione a opera dei Greci nel 600 avanti Cristo. La miscellanea che la caratterizza si "respira" fin da quando si mette piede in porto. I rumori, i sapori, i profumi sono quelli tipici di una località di mare, ma con qualcosa in più offerto dalla storia.

Cosa vedere

La forza di Marsiglia sono i contrasti, con quell'alternanza di antico e di moderno che rendono la città un po' speciale. Il cuore del centro è il Vieux Port, il punto nevralgico è la basilica di Notre Dame de la Garde, con architettura in stile romanico-bizantino. Ma ci sono anche prestigiose firme, come quella dell'architetto Le Corbusier, artefice del complesso Cité Radieuse.

Dove prenotare

Il viaggio (con organizzazione tecnica di Cala Majòr, via Bofferio, Asti, 0141 436848) può essere prenotato in una delle agenzie che collaborano con il giornale Il Piccolo: