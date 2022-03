Novipiù apre la final eight contro Scafati

CASALE MONFERRATO - L’onore e l’onere di aprire la final eight di Coppa Italia.

Novipiù Jb Monferrato domani in campo a Chieti (ore 13) nel primo quarto di finale che la vede opposta alla Givova Scafati, top team del Girone Rosso. La squadra di coach Andrea Valentini, senza pressione ma in emergenza per le assenze di Penny Williams, Leonardo Okeke e Luca Valentini.

Qui Scafati

La Givova Scafati degli ex Derthona Quirino De Laurentis e Lorenzo Ambrosin è un top team della categoria. I campani sono tra i favoriti per la vittoria finale. Li allena l’ex tecnico di Rieti Alessandro Rossi. “La final eight di Coppa Italia costituisce un momento di confronto importante. Ci teniamo a fare bene. Troveremo di fronte una squadra che ha un sistema di gioco molto ben definito, sia in attacco che in difesa, che dispone di tanti giocatori importanti, ognuno dei quali può dare un contributo decisivo”.

E De Laurentiis aggiunge: “Lo spogliatoio è carico, perché la stagione sta entrando nel vivo. Casale sta vivendo un bel momento e sono ostici da affrontare, ma molto dipenderà dal nostro approccio. Dovremo ripartire dalla nostra difesa, che in trasferta non è brillante come in casa, perché poi l’attacco verrà di conseguenza”.

Qui Casale Monferrato

Confronto di alto livello per il vice allenatore della Novipiù Stefano Comazzi. “Finalmente è arrivato il momento di giocare la Coppa Italia. Un appuntamento a cui arriviamo con entusiasmo, seppur con delle problematiche fisiche che ancora ci stiamo portando dietro. Scafati sarà un confronto di alto livello perché ha un roster molto forte, costruito per vincere. Dal nostro punto di vista, proveremo a dare il massimo per mettere in difficoltà i nostri avversari, nonostante le difficoltà”.

Conscio delle difficoltà anche il capitano rossoblù Niccolò Martinoni.“È chiaro che il valore del roster di Scafati è assoluto e stanno dimostrando di essere una grande squadra, però nelle partite a eliminazione diretta come sono quelle di questa Final Eight tutto può succedere. Noi arriveremo pronti, daremo il 100% e proveremo a fare lo sgambetto".

Pre Partita

GIVOVA SCAFATI – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaTricalle "Sandro Leombroni", Chieti

Quando: venerdì 11 marzo, 13.00

Arbitri: Caforio, Di Toro, Pellicani

Come seguirla: partita trasmessa in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Casale senza Leonardo Okeke, Pendarvis Williams e Luca Valentini. Scafati al completo.