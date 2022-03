Bivaccavano in stazione: sanzionati due indiani

ALESSANDRIA - Sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali anche a bordo treno.

Di rilievo l’attività svolta tramite l’operazione “RAIL SAFE DAY” con attività finalizzate ad evitare comportamenti scorretti in ambito ferroviario, quali, per esempio, l’indebita presenza sulla sede ferroviaria e l’attraversamento dei binari, cause di gravi conseguenze per l’incolumità della persona.

In particolare ad Alessandria, gli operatori Polfer hanno sanzionato due indiani senza fissa dimora, rispettivamente di 42 e 33 anni.

Gli uomini sono stati rintracciati a bivaccare, privi di titolo di viaggio, nell’atrio della biglietteria di stazione, creando disagio ai viaggiatori. Sono stati emessi nei loro confronti, inoltre, due provvedimenti di allontanamento dall’area ferroviaria, ai sensi della normativa sul daspo urbano.