Frosinone - Alessandria, la sfida

FROSINONE - Per la sua prima volta da ex a Frosinone Moreno Longo ha la difesa annunciata, con il ritorno di Mantovani, a centrocampo la coppia di mediani è composta dall'ex Gori e da Ba, confermando Mustacchio e Lunetta in fascia. In attacco il ritorno di Palombi dall'inizio, preferito a Fabbrini e Milanese.

Qualche novità anche per Fabio Grosso: in difesa c'è Barisic al fianco di Gatti. a centrocampo Lulic, Boloca e Rohden, con Ricci in panchina e in avanti Charpentier al rientro, con Ciano e Zerbin, che era stato già avversario non solo all'andata, ma anche l'anno scorso a Vercelli

FROSINONE - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 36' Barisic

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

Pisseri è uno specialista nei rigori, ma giocare in dieci dopo 23', due gialli ravvicinati per Lunetta, sposta gli equilibri. Si alza la pressione del Frosinone, la difesa si chiude, ma capitola su un angolo, il quinto, in cui Barisic si libera del controllo di Ba. L'Alessandria prova anche a proporre, ma si ferma spesso al limite. Una sola opportunità, quasi allo scadere, con Di Gennaro

45' Un minuto di recupero

44' Primo angolo per i Grigi, il colpo di testa di Di Gennaro sfila di poco sul fondo

40' Protesta l'Alessandria per un intervento su Mustacchio in area. Per l'arbitro è tutto regolare

36' Frosinone in vantaggio: quinto angolo, dalla bandierina di sinistra Cotali, sul secondo palo schiaccia di testa Barisic

26' Charpentier è ko, entra Novakovich

24' Ancora lui Pisseri dice no a Ciano

23' Rigore per il Frosinone e secondo giallo per Lunetta. Longio sposta Mustacchio a sinistra e abbassa Palombi a destro

14' Ammonito Lunetta per gioco falloso

9' Alessandria aggressiva

6' salvataggio di Di Gennaro sulla linea, sulla conclusione di Zerbin, con Pisseri superato

2' Parodi a destra

1' Calcio d'inizio del Frosinone

Le formazioni

Frosinone (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Barisic Cotali; Lulic, Boloca, Rohden; Ciano, Charpentier, Zerbin. A disp.: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Brighenti, Canotto, Bozic, Manzari, Ricci. All.: Grosso

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Casarini, Barillà, Pellegrini, Ghiozzi, Milanese. All.: Longo

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Muto di Torre Annunciata, quarto ufficiale Di Cairano di Ariano Irpino. Var Valeri di Roma1, assistente Var Lombardo di Cinisello Balsamo

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Espulso Lunetta al 23' pt per somma di ammonizioni. Ammoniti: Lunetta, Rohden, Barisic., Novakovich per gioco falloso. Angoli: 5-1 per il Frosinone. Recupero: