Palma di bronzo al maestro D'Agostino

ALESSANDRIA - La comunicazione ufficiale dalla Fiwuk (federazione italiana wushu kung fu) è arrivata proprio mentre i suoi atleti dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria sono impegnati, al PalaCima, nel trofeo 'Città di Alessandria' e nella Coppa Italia: Gianluca D'Agostino, maestro caposcuola, è stato insignito della palma di bronzo al merito tecnico, per i risultati ottenuti, come atleta prima e poi come allenatore, in 40 anni di pratica di questa arte marziale cinese.

Emozionato, commosso, molto orgoglioso per la benemerenza. "Sono l'unico tecnico a ricevere la palma tra tutti quelli proposti dalla federazione e dalle altre discipline associate al Coni. C'è di che essere molto fiero - sottolinea D'Agostino - Voglio condividere questo onore con tutte le persone che mi sono accanto, la mia famiglia, lo staff dell'Accademia e tutti i miei atleti".

Giorno e luogo della cerimonia ufficiale di consegna saranno definiti proprio dal Coni, "e sarà un'altra giornata molto emozionante per me".