Il drone finisce nel Po (ma è ripescato)

CASALE – Una manovra sbagliata durante un volo di allenamento e il drone, dopo aver urtato i rami degli alberi sulla sponda casalese sinistra del Po, precipita fuori controllo in fondo al fiume, continuando a registrare. Disavventura lo scorso weekend per il videomaker monferrino Alex Ceglie, fortunatamente a lieto fine. Nel pomeriggio di ieri, con il supporto degli Amici del Po, il drone è stato recuperato a circa un metro e mezzo di profondità con un retino da pesca. L’acqua era decisamente ancora troppo fredda per un tuffo fuori stagione!