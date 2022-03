Il santo di oggi, 25 marzo sant'Isacco

La vita

Figlio di Abramo e Sara. Quando Sara morì, Isacco sentì fortemente la sua perdita; ogni sera si recava nella solitudine della campagna per dare sfogo al suo dolore e meditare sui disegni della Provvidenza divina. E in tale atteggiamento avvenne il suo incontro con Rebecca. Isacco l'amò teneramente e la prese quale sua unica sposa. Aveva allora quarant'anni, ma Rebecca era sterile. Isacco non dubitò dell'avvenire: "fece preghiere al Signore per avere il dono della posterità desiderata, e il Signore lo esaudì e fece che Rebecca concepisse". E Rebecca diede alla luce due gemelli: Esaú e Giacobbe, che sarà, per divina elezione, l'erede delle promesse. Alla nascita dei due gemelli, Isacco aveva sessant'anni.

All'età di 130 anni Isacco diventa cieco e, credendo vicina la morte, vuole benedire il suo primogenito Esaù, nonché suo preferito. Giacobbe però, aiutato dalla madre, riesce a strappare al fratello la benedizione che gli attribuisce i diritti di primogenitura. Isacco vede anche in questa situazione il volere divino: obbediente non ritratta la sua benedizione a Giacobbe.

Morí ad Hebron a centottanta anni e fu sepolto da Esaú e Giacobbe nella tomba di famiglia.