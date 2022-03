Novipiù a Capo d’Orlando per ripartire

CASALE MONFERRATO – Dopo la batosta interna con Udine, la Novipiù prova a ripartire nella trasferta di Capo d’Orlando (PalaFantozzi, domani ore 17). Match valevole per la giornata numero 24 del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Capo d’Orlando

L'Infodrive del coach casalese Marco Cardani attraversa un periodo di crisi. Sette sconfitte in fila (alcune in volata) per la squadra siciliana che è stata scavalcata in classifica da Biella (ora è penultima) ha l’assolutamente bisogno di tornare al successo. Ultima vittoria casalinga proprio nello scontro salvezza con Biella di inizio gennaio. Infodrive basata sulla coppia di americani Nick King e Tevin Mack e sul talento di Matteo Laganà. E proprio il playmaker e capitano dei siciliani presenta la sfida.“Per noi domenica sarà una finale. Monferrato è una squadra forte, ma noi dovremo essere lucidi mentalmente e sfruttare al meglio tutte le occasioni a nostro vantaggio. Quello che mi auguro è che la gente venga in massa al PalaFantozzi, perché abbiamo bisogno del supporto massimo dei nostri tifosi. Sicuramente nelle ultime partite ci è mancato qualcosa: esperienza, ma anche poca capacità di compiere le scelte giuste nei finali di gara. Adesso però dobbiamo resettare e cercare di vincere contro Monferrato”.Q

Qui Casale Monferrato

Il vice allenatore della Jbm Stefano Comazzi: “Prosegue il tour de force con la terza partita in una settimana. L’Orlandina, in questo momento, è una squadra affamata di punti salvezza ed in casa farà di tutto per vincere la partita. Sono una squadra giovane, ma che è ben organizzata: vengono da un periodo non felice di risultati, però è sempre riuscita ad esprimere un buon livello di gioco. Dal nostro punto di vista, ovviamente non siamo contenti per com’è andata la partita contro Udine, quindi andiamo a Capo d’Orlando per cercare due punti che potrebbero essere decisivi per la corsa playoff”.

Coscio dell’importanza della gara anche Luca Valentini. “E’ una sfida fondamentale per la nostra stagione. Ci dà anche la possibilità di riscattarci subito dopo la sconfitta di mercoledì contro Udine. Loro sono una squadra che basa molto il suo gioco sulla sua coppia di americani, quindi dovremo essere bravi a limitarli. Noi dovremo giocare la nostra pallacanestro e dare il massimo per portare a casa la vittoria”.

Pre partita

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: domenica 27 marzo ore 17.

Arbitri: Martellosio, Almerigogna, Grazia.

Andata: 97-77 Casale.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Nella Jbm assente Penny Williams.