Acqui dice addio a Beppe Leprato, anima della storica torrefazione

ACQUI TERME - Ha destato profonda commozione la notizia della scomparsa di Giuseppe 'Beppe' Leprato, storico titolare dell'omonima torrefazione di via Amendola ora condotta dalla figlia Anna Maria, ex assessore al Commercio del Comune di Acqui Terme nella Giunta di Danilo Rapetti. Moltissimi i messaggi di cordoglio e affetto giunti dagli acquesi che in tanti anni di attività lo hanno conosciuto e che ora ne ricordano "la grande gentilezza e giovialità, imprenditore di specchiata correttezza con una grande passione per il proprio lavoro".