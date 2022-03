La Bollente, primo stop. Novi, vittoria bis

ACQUI - La corsa al primo posto è riaperta in serie B maschile? "Siamo comunque primi con 5 punti di vantaggio". Però anche Stefano Negrini, ds di La Bollente Negrini Acqui, leader nel girone A, sa che il successo netto di Alto Canavese, nello scontro diretto, rilancia le quotazioni della seconda, che ha anche una gara da recuperare e, quindi, potenzialmente, può salire a -2.

Per i termali è il primo ko, dopo 17 successi consecutivi. Anche parziali netti per i padroni di casa, 25/19, 25/23 nel set più in equilibrio, 25/16. "Una sconfitta era da mettere in preventivo, meglio adesso che nelle ultime gare e, soprattutto, nei playoff. Anche se un ko brucia sempre molto, specie in uno scontro diretto". Che gli acquesi affrontano al termine di una settimana non facile. "Nessun alibi, solo i dati su una infermeria affollata. Passo out per la febbre e sarebbe toccato a lui sostituire Di Miele, che è ko dalla partita con Arti e Mestieri per un problema al tendine d'Achille. Bolla è sempre out e Scarrone era al rientro da titolare dopo tre settimane con un fastidio alla schiena. Abbiamo utilizzato il secondo libero, Dispenza, da metà del secondo set, e fino alla fine, sostituito da Bragagnolo, un 2005 che ha fatto l'esordio in categoria. In tutti e tre i set, fino a metà - sottolinea Negrini - siamo stati in partita, ma sempre con tre o quattro errori consecutivi, che hanno spostato gli equilibri a favore di Alto Canavese".

Adesso testa alla prossima trasferta, in casa di Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia, che diventa arbitra della lotta per il primo posto, perché il 14 giocherà il recupero con Alto Canavese.

Novi, secondo acuto

Novi Pallavolo ha ritrovato il passo giusto per riconquistare anche il PalaBarbagelata: 3/1 su Zephyr La Spezia, che puntava molto su questa sfida per l'aggancio in classifica. Invece sono i ragazzi di Dogliero a rendere più solido il quinto posto: dominato il primo set, 25/18, nel secondo gli ospiti sono più efficaci in attacco e Novi la spunta solo ai vantaggi, 26/24. Nel terzo la crescita degli spezzini li fa rientrare in gioco, 18/25, ma ancora una volta i padroni di casa salgono in cattedra e lo fanno con personalità e qualità, 25/15 quasi a senso unico.

Alessandria vince il derby, Occimiano rallenta Netto 3-0 delle ragazze di Ruscigni a Valenza, la Fortitudo cede un altro punto a Montalto Dora

L'ace di Francesca

Due punti fondamentali per Arredo Frigo Valnegri in B1 femminile, capace di passare dal 2/0 per Parella Torino, in due set ceduti ai vantaggi, al 2/3 a favore delle termali, su un campo sempre difficile. Un successo che permette di agganciare Igor Trecate a 17 punti, nel duello infinito che deciderà la salvezza. In questo momento le novaresi, sconfitte in casa da Novate (2/3), sono ancora quintultime per il quoziente set, ma Acqui è in crescita, capace di nuovo di uscire a testa alta dopo un paio di gare più complicate.

Un match in fotocopia rispetto a quella dell'andata: due parziali per le torinesi, la rimonta delle acquesi e il verdetto al quinto, con un ace di Mirabelli. Ma la battuta decisiva, questa volta è di Francesca, la sorella più grande, capitana di Arredo Frigo. Parella si aggiudica i primi due set, lottando, con vantaggi in altalena, 26/24 27/25. Acqui non ci sta, soprattutto ci crede: accorcia 22/25, si prende in scioltezza il quarto, 13/25.

Nel tiebreak le torinesi, in due occasioni, hanno il doppio vantaggio, ma le ospiti recuperano, pareggiano con un servzio vincente di Grotteria. Sono Lombardi e Mirabelli a firmare l'11/15, con premio mvp all'opposta termale Valentina Adani, 21 punti per lei.

"Dopo i primi due set, in cui la squadra si è espressa bene, abbiamo trovato il coraggio - sottolinea coach Ivano Marenco - e ci siamo riprese quello che avevamo lasciato all'andata".

Euromac spreca

Due set avanti, contro la seconda della B2, è una opportunità da capitalizzare meglio. Invece Euromac Mix Casale butta via la grande occasione di scalare ancora la classifica del girone A e si fa agganciare da L'Alba Volley, che ha una partita in meno, vittoriosa sul fanalino Piossasco.

In casa di Ascot Labormet le ragazze di Francesco Ercole chiudono bene i primi due parziali, 22/25, 21/25, con la sensazione di poter realizzare un risultato di grande valore. Invece le torinesi ritrovano efficacia e convinzione, 25/18, pareggiano, 25/17 e poi si aggiudicano il quinto, intenso e lottato come tutto il confronto, 15/13. Per Casale sono due punti persi e non uno guadagnato.