Scoppia la lite alla festa di laurea, un ferito

QUATTORDIO - Una festa di laurea è finita con una scazzottata. E uno dei partecipanti è rimasto ferito: è stato portato al pronto soccorso per un ferita - non grave - sembra inferta con un coltello (dieci giorni di prognosi).

È accaduto ieri sera all’”OttoQuadri” di Quattordio, una villa privata che viene messa a disposizione come location per eventi privati.

Una serata di festa, a conclusione di un percorso di studio importane, alla quale stavano partecipando una cinquantina di persone si è conclusa con una lite che non è degenerata ulteriormente per l’intervento tempestivo dei titolari della struttura.

”Ad un certo punto - spiega il titolare - è scoppiato il litigio, noi eravamo all’esterno ma siamo subito intervenuti dividendo chi si sta picchiando. Abbiamo immediatamente chiamato i Carabinieri. Stamattina abbiamo chiamato per sapere come stava la persona ferita, fortunatamente non è grave”.

Ora sono in corso accertamenti per capire perché è scoppiata la violenta discussione. Sicuramente ci saranno conseguenze, soprattutto nei confronti di chi ha provocato il ferimento.