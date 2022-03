Musica "francescana", offrono i frati

ALESSANDRIA - "Ci occupiamo di sociale e spirituale, ma ora anche di cultura". È la premessa di padre Roberto, responsabile dei cappuccini di Alessandria, per presentare il concerto, anzi la "meditazione in musica", in programma giovedì 31 marzo, alle ore 21, nella chiesa di via San Francesco (ingresso gratutito); ospiti Sara Michieletto al violino e Giorgio Schiavon al sax. L'evento è realizzato in collaborazione con La Fenice di Venezia.

Sul 'Piccolo' di domani, padre Roberto racconta l'attività dei frati che, tra l'altro, gestiscono una mensa di carità sempre molto frequentata.