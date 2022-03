Jbm, furia Valentini: "Basta figure di m..."

CASALE MONFERRATO. Andrea Valentini perde la pazienza. Dopo il secondo, brutto, ko consecutivo della Novipiù, il tecnico tuona contro i suoi giocatori. “Le due partite contro Udine e quella di Capo d’Orlando sono due figure di m…, che io non posso tollerare”.

Acque agitate in casa Jbm. Due sconfitte pesanti con un comune denominatore che proprio non va giù al tecnico che finora aveva sempre protetto la squadra e che invece adesso la attacca pubblicamente.

“L'atteggiamento non è accettabile. Questo è stato detto ai giocatori. Per la prima volta da quando sono capo allenatore di questa squadra non mi piace l’atteggiamento che hanno i giocatori in campo: bisogna trovare la forza e la motivazione per fare qualcosa di più”.

Da quello che filtra il club è completamente allineato con il tecnico. Ieri al rientro a Casale Monferrato dalla trasferta siciliana la squadra e si è subito ritrovata in palestra. Domani sera (ore 20.30), la Jbm torna in campo a Cantù, una delle corrazzate del campionato. Squadra attesa ad un pronto cambio di rotta.