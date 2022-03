Muore solo, l’odore dall’appartamento fa scattare l’allarme

ALESSANDRIA - È morto solo, ieri sera, nel suo appartamento di corso Romita. Sul posto sono intervenuti in Carabinieri, i Vigili del fuoco e i medici del 118 ma per l’uomo, aveva 81 anni, non c’era più nulla da fare.

L’anziano è morto per cause naturali. È stato il proprietario di casa a chiamare i soccorsi non riuscendo a mettersi in contatto con l’inquilino e dall’esterno si sentiva un forte odore.

È un dramma della solitudine che coinvolge, ancora una volta, una persona anziana.