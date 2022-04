Di 28 ce n'è più di uno (ma il migliore è a Lisbona)

ALESSANDRIA - C'è un tram che sale e che scende. S'arrampica lungo vie strette che sanno di passato. E' contraddistinto dal numero 28. Chi è stato a Lisbona saprà di cosa si parla. Chi nella capitale del Portogallo (indicata, tra l'altro, come una delle città più economiche d'Europa) ci andrà, dedichi un'ora al suggestivo viaggio su rotaia. Attraverserà quartieri come Graça, Alfama e Baixa. Vedrà la cattedrale e il castello. Un tutto in una manciata di minuti, un assaggio per poi, semmai, decidere cosa approfondire.

Lisbona è una città magnifica, che i nostalgici non faranno fatica ad apprezzare. E' la sintesi storica di un paese affacciato sul mare, dunque zona di traffici e commerci, fin dai tempi andati. E' malinconia, Lisbona. E' Pessoa che sembra comparire in ogni angolo. E' innegabile che, poi, ti viene da rileggerlo, il poeta. Oppure di addentrarsi in 'Sostiene Pereira', su carta o in video non importa.

Le tappe

Lisbona è una delle mete della crociera che 'Il Piccolo' organizza con la Msc Orchestra. Si partirà lunedì 27 giugno, si farà rientro giovedì 7 luglio. Prima tappa in Francia, a Marsiglia, quindi spostamento in Spagna per visitare Malaga e Cadice, poi l’approdo a Lisbona. Sulla via del ritorno, ancora Spagna per una visita ad Alicante, e da qui a Olbia, in Sardegna prima del rientro a Genova.

Dove prenotare

Il viaggio (con organizzazione tecnica di Cala Majòr, via Bofferio, Asti, 0141 436848) può essere prenotato in una delle agenzie che collaborano con il giornale Il Piccolo: