La Santa di oggi, 31 marzo, è Santa Balbina

Vergine e martire

La vita della Santa

Di Balbina non si hanno molte notizie certe. Figlia di Quirino, un tribuno nell’esercito romano.

Viene battezzata da papa Alessandro. Quirino gli chiede di guarire Balbina malata gravemente. Papa Alessandro dice di portargli la figlia al suo cospetto, così Quirino rapidamente torna a casa e porta Balbina al carcere dove è rinchiuso il papa; entrambi si inginocchiano davanti a lui in segno di riverenza.

Poiché Balbina baciava gli anelli delle catene con le quali il Papa era legato, le disse: “Non baciare queste catene, ma vai a trovare quelle di san Pietro e, una volta che le hai trovate, baciale con devozione e presto guarirai”. Quirino sapeva dove Pietro era stato detenuto prima del suo martirio e prese immediatamente Balbina, la portò lì e la figlia guarì.

Quirino fu poi arrestato come cristiano e martirizzato con la decapitazione il 30 marzo 116.

Non è noto cosa sia successo a Balbina dopo la morte del padre: secondo una versione fu arrestata insieme a lui nel 116 e decapitata dopo lunghe torture; ma secondo altri racconti visse come una suora vergine fino alla sua morte. Venne chiesta più volte in sposa ma rimase sempre fedele al suo voto di verginità. Poi nel 130 fu riconosciuta colpevole di essere cristiana e condannata a morte dall’imperatore Adriano. Venne annegata o sepolta viva, a seconda delle versioni.

Dopo la sua morte, fu sepolta accanto a suo padre. La Chiesa cattolica la venera come santa e la ricorda il giorno 31 marzo.