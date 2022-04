Alessandria - Spal: "Inizia un altro campionato"

ALESSANDRIA - La prima di sette partite cruciali. La prima tappa "di un nuovo campionato. Abbiamo messo un punto su quanto abbiamo fatto fino ad ora. Con la Spal inizia un torneo nel torneo, fatto di sette gare. Concentriamoci sulla prima, non possiamo disperdere energie a ragionare su quelle successive".

Anche perché di energie ne sono state spese molte nelle dieci partite in poco più di un mese, e le due settimane sono servite per "eliminare le scorie di quel concentrato di incontri". Longo sa che anche per le altre in lotta per la salvezza la condizione, l'approccio, le aspettive sono le stesse. "Siamo tutte sulle stessa lunghezza d'onda".

"Non è una finale"

Ma con la Spal può essere la gara più importante, per provare a risucchiare una compagine in più nella bagarre e dividere così ulteriormente la pressione? "E' una partita importantissima, ma non è una finale. Ce ne saranno altre sei dopo: naturalmente va affrontata per ottenere il massimo, l'ho detto anche oggi ai miei giocatori dobbiamo portare in campo tutto quanto di positivo e negativo questo campionato ci ha insegnato fino ad ora, soprattutto la consapevolezza che, quando siamo a posto, possiamo giocarcela con tutti".

Al di là degli interpreti che saranno scelti, come deve essere l'Alessandria per incominciare bene il campionato della salvezza? "Una squadra con grande personalità, che sia in grado di giocarsi la partita con grande entusiasmo, ma anche con la tranquillità di chi sa sempre cosa deve fare per mettere in campo la prestazione. Questo è possibile con impegno, sacrificio, dedizione, furore agonistico. Il nostro percorso inizia da questo, per ottenere un risultato positivo a tutti i costi".

Centrocampo 'contato'

La sosta è servita per recuperare gli infortunati, e Parodi, Pierozzi, Coccolo e Kolaj sono convocati, "anche se sappiamo che non possono avere ancora il minutaggio completo, ma è già importante averli visti svolgere tre allenamenti con il gruppo. Dovremo saper valutare quanto e quando possono aiutare la squadra, ma già avere più soluzioni conta molto". Ariaudo e Barillà potrebbero anche giocare dall'inizio? "Nel loro caso la sosta è servita per migliorare la condizione e per entrare nei meccanismi e nella mentaltà di questa squadra, percorso non breve perché sono stati tanto senza gare vere. I progressi ci sono, posso considerare anche loro nelle scelte".

Unico out è Gori, "che sta procedendo con il lavoro mirato. Lunedì avrà un controllo e avremo indicazioni più precise sui tempi".

In tutti i ruoli c'è scelta, solo a centrocampo gli uomini sono contati. Ba, "che ha avuto qualche piccolo problema a inizio settimana è recuperato e pronto a fare una grande partita, alla sua maniera", sarà titolare con Milanese, rientrato dalla nazionale mercoledì, l'unico che non ha avuto molto tempo per scaricare la fatica e ricaricare. "Sta bene, è un ragazzo giovane, a quell'età non ha molto senso parlare di fatica. E lui è un elemento di qualità e di grande disponibilità".

Pisseri riprende il suo posto tra i pali, in difesa più opzioni, sulle corsie esterne a destra partirà ancora Mustacchio, "perché Pierozzi non ha ancora tutta la partita, ma potrà darci un contributo importante". E in attacco Marconi sembra essere favorito su Corazza: da tutti e due (e da Palombi), soprattutto dal primo Longo si aspetta gol decisivi.