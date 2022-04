Alessandria - Spal: "La Partita"

ALESSANDRIA - Semplicemente "La Partita". Non servono altri titoli, questa è Alessandria - Spal, a cui è dedicata la copertina de "L'Orso in casa", ultimo numero dell'organo ufficiale dell'Alessandria Calcio in edicola oggi con Il Piccolo e distribuito domani allo stadio.

Perché la salvezza passa dal 'Moccagatta'? E' ben spiegato nell'approfondimento che apre la pubblicazione.

La storia e i ricordi delle sfide con i ferraresi sono negli articoli curati da Museo Grigio, soprattutto la partita del 22 gennaio 1995, quando i Grigi tornarono al Moccagatta due mesi e mezzo dopo l'alluvione e Alessandro Baricco dedicò un pezzo memorabile.

L'attualità della Spal è Roberto Venturato, che ha sostituito Pep Clotet, sono i dieci anni degli ospiti tra A e B, è Giuseppe Rossi, che proprio contro l'Alessandria, all'andata, aveva debuttato con la nuova maglia.

Il faccia a faccia è con Matteo Di Gennaro, "al centro della difesa e del progetto".

Due pagine sono dedicata al 'focus' sulla comunicazione in serie B.

Per il settore giovanile intervista a Fabio Rebuffi, allenatore dell'Under 17 nazionale.

E spazio alla bontà, con il servizio sulla pasticceria Gallina, sponsor dei Grigi.

Sfoglia L'orso in casa