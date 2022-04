Penitente nel deserto palestinese

Egitto, 345 ca. - Palestina, 430 ca.

La leggenda

Si narra di un monaco, Zosimo, che incontra nel deserto una donna di nome Maria, con la pelle seccata dal sole e ricoperta solo dai suoi lunghi capelli. Era fuggita di casa per fare la prostituta e si trovava in quel luogo in penitenza dopo essere stata a Gerusalemme presso il Santo Sepolcro. Una forza irresistibile le aveva impedito di entrare, in quanto non degna di trovarsi al cospetto della croce santa. Rimane nel deserto per 47 anni chiedendo a Zosimo di portarle ogni anno la comunione. Finchè il monaco la trova morta. Prima di venire seppellita arriva un leone che con i suoi artigli provvede a scavare la fossa. Maria è la patrona delle prostitute pentite.