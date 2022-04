VILLAFRANCA - E' stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria, in un disperato tentativo di salvargli la vita dopo il tremendo incidente avvenuto oggi, alle 13.20, sull'autostrada A21. Ma le sue condizioni erano troppo gravi. Così i medici si sono dovuti arrendere: Yassine Mahboub (nella foto de La Nuova Provincia), 25 anni, viveva ad Asti, è morto poco dopo il ricovero.

Sarà la Polstrada di San Michele a dover chiarire la dinamica dell'incidente. Il 25enne era alla guida di un autocarro aziendale quando ha perso il controllo finendo contro il guard rail. Un impatto violentissimo, e Mahboub è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il traffico è rimasto fortemente rallentato per due ore, la circolazione è stata ripristinata solo nel tardo pomeriggio.

Yassine Mahboub, conosciuto col soprannome di "Yasso", era molto conosciuto nel mondo del calcio sia astigiano che alessandrino. Aveva militato nella Pro Villafranca, mentre ora era in forza alla Spartak San Damiano (prima categoria).

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Come una bomba, scrivono i compagni di squadra della Pro Villafranca, è arrivata dal presidente Josi Venturini una notizia tristissima.

"Oggi è volato in cielo il nostro "Yasso", vittima di un incidente stradale. Aveva iniziato a giocare a 10 anni nei Villans, facendo tutta la trafila fino alla prima squadra, collezionando tantissime presenze e gol. Quest'anno era voluto andare in prestito allo Spartak San Damiano - scrive Venturini - Giocatore talentuoso, ragazzo serio ed educato. Di poche parole ma con uno sguardo che sapeva comunicare. Classe 1996, l'ho visto crescere... una botta incredibile, mi manca il fiato e non ho parole. Non dovevi lasciarci, non così e non così presto".