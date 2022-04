Il 4 aprile è la Giornata Internazionale per la Sensibilizzazione sulle Mine e l’Azione contro le Mine

Oggi, 4 aprile, ricorre la Giornata Internazionale per la Sensibilizzazione sulle Mine e l’Azione contro le Mine istituita dalle Nazioni Unite l'8 dicembre del 1997. La prima persona a firmare il trattato fu la cambogiana Song Kosal, che all'età di sei anni camminò su un ordigno inesploso e i medici furono costretti all'amputazione dell'arto inferiore. Così con questa giornata l'Onu richiede che gli Stati favoriscano la creazione e lo sviluppo delle competenze nel campo dello sminamento nei paesi in cui le mine e residuati bellici esplosivi costituiscono una grave minaccia per la sicurezza, la salute e la vita della popolazione civile, o un ostacolo allo sviluppo sociale ed economico a livello nazionale e locale.

Per oltre 20 anni, il lavoro del Servizio di azione contro le mine delle Nazioni Unite (UNMAS) è stato guidato dai bisogni delle persone colpite e adattato alla minaccia di pericoli esplosivi affrontati da civili, forze di pace e operatori umanitari.

L'UNMAS opera per salvare vite umane, facilitare il dispiegamento delle missioni delle Nazioni Unite e la fornitura di assistenza umanitaria, proteggere i civili, sostenere il ritorno volontario degli sfollati interni e dei rifugiati, consentire attività umanitarie e di recupero e sostenere i diritti umani e umanitari internazionali.

Il tema del 2022 è "Terreno sicuro, passi sicuri, casa sicura"

Nel 2022 l'UNMAS celebra la giornata con il tema "Terreno sicuro, passi sicuri, casa sicura" ("Safe Ground, Safe Steps, Safe Home"). Il focus dell'osservanza è sugli impressionanti risultati della comunità globale di azione contro le mine, a partire dal lavoro della Campagna internazionale per il bando delle mine antiuomo (ICBL) - fondata nel 1992 e insignita del Premio Nobel per la pace nel 1997 - nonché sui risultati degli Stati membri delle Nazioni Unite nel periodo dall'entrata in vigore della Convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona nel 1999, e sull'evidenziazione del lavoro che resta da completare.

"Terreno sicuro" è il nome della campagna globale "trasformare i campi minati in campi da gioco", lanciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2019, e il concetto di ripulire la Terra da mine e altri pericoli esplosivi per renderlo sicuro per lo sviluppo. "Passi sicuri" porta l'attenzione sulla trepidazione che troppe persone provano quando si muovono, non sapendo se faranno esplodere un esplosivo che potrebbe mutilarle o ucciderle in qualsiasi momento. "Passi sicuri" descrive anche le procedure utilizzate dagli sminatori quando si avvicinano alle aree contaminate e include l'applicazione di nuove tecnologie per rimuovere in sicurezza i rischi esplosivi. "Casa sicura" riguarda il ripristino della sicurezza personale degli individui e delle comunità in contesti postbellici. Non esiste un posto come casa ed è difficile sentirsi a casa senza sicurezza e comunità.