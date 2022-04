ALESSANDRIA - Sarà tolto questa sera il presidio alla Casa delle Donne, dopo tre giorni di eventi e incontri giorno e notte per scongiurare il paventato sgombero. "Abbiamo vinto noi, adesso - sottolinea il collettivo di Nonunadimeno - ma se qualcosa accadrà nel corso dei prossimi giorni, noi organizzeremo una grande manifestazione nazionale per ritornare in possesso della struttura. Siamo sempre disponibili al dialogo, e siamo qui: chi tra Regione, Comune e Prefettura voglia interpellarci, siamo pronte. Ma la Casa delle Donne è e resterà aperta".