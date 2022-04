Casale: scontro tra due auto alla chiesa di Porta Milano

CASALE - Scontro tra due auto poco fa a Casale all'incrocio tra via Valeriani e via Cardinal Massaia, nei pressi della chiesa 'dei Frati' (Cuore Immacolato di Maria) nel quartiere di Porta Milano. Due i feriti, fortunatamente in maniera non grave.

A prestar loro i primi soccorsi una volontaria della Croce Verde di passaggio nei minuti dell'impatto. Dopo sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

I due feriti, in codice verde, sono stati trasportati al Pronto Soccorso.