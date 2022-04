Hsl, pari anche con la Lavagnese

TORTONA - Una difesa inedita dove il più 'anziano' è un '99 - Gjura - dopo gli infortuni e le squalifiche post-derby regge comunque al confronto con la Lavagnese prolungando l'imbattibilità di Teti: arriva un pareggio che sposta di poco la posizione di classifica dell'Hsl, ormai proiettato più ai playoff che a un'improbabile rimonta sul duo di testa.

Il primo tempo parte bene, poi si spegne via via: nei primi dieci minuti tre occasioni nette per il vantaggio dell'Hsl con Diallo che raccoglie una palla in area e tira al volo venendo deviato in angolo, poi resiste alla carica di Avellino e scarica un gran tiro su cui Boschini si supera parando in più tempi, infine la punta liberiana apre per Saccà che arriva sul fondo e crossa teso mancando il tap-in di Romairone per un soffio. A metà tempo altre due palle gol con Gueye che prova la girata al volo mandando alto sulla traversa e soprattutto con un colpo di testa sempre del fantasista dei padroni di casa su cui Boschini si supera chiudendo lo specchio della porta. Proprio appena prima dell'intervallo slalom di Diallo fra i difensori ospiti ma al momento del tiro si incarta e permette ai liguri di recuperare e liberare l'area.

A inizio ripresa Zichella inserisce Otelè per Romairone, ma ad avere sui piedi la palla del vantaggio è la Lavagnese con Teti che prima nella stessa azione nega il gol ad Amendola e Croci, poi si supera sul calcio d'angolo successivo respingendo il colpo di testa di Avellino da distanza ravvicinatissima. La stanchezza dell'impegno infrasettimanale si fa sentire e bisogna aspettare la mezz'ora per vedere un'altro tiro verso la porta della Lavagnese con Saccà che fa tutto benissimo ma al momento di battere a rete svirgola mandando altissimo. Sull'altro fronte Teti rinnova il suo duello con Avellino sventandone un colpo di testa da calcio d'angolo, mentre al 37' è l'Hsl ad andare vicino al gol con Diallo che allarga sulla destra per Otelè la cui rasoiata di destro trova Boschini pronto a parare a terra. Al 40' Saccà con un colpo di testa all'indietro molto avventato finisce per servire Bacigalupo che controlla di petto evitando Teti ma poi tira alto sopra la traversa, poi Manasiev rimedia il secondo giallo e deve lasciare i suoi al 44'.

HSL DERTHONA - LAVAGNESE 0-0

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Imperato (38' st Grieco), Gjura, Galliani (24' st Negri), Luzzetti; Filip, Manasiev; Saccà, Gueye (46' st Speranza), Romairone (1' st Otelè); Diallo. A disp. Bertozzi, Ordisci, Kanteh, Akouah, S. Casagrande. All. Zichella

LAVAGNESE (4-5-1): Boschini; Crivellaro, Avellino, Romagnoli (14' Bacigalupo), L. Casagrande; Rovido (21' st Lombardi), Canovi, Ben Nasr, Amendola (34' st Scarlino), Romanengo (26' st Dotto); Croci (14' st Valenti). A disp. Ravetto, Gatelli, D'Arcangelo, Scarlino, Oliveri. All. Nucera

ARBITRO: Zoppi di Firenze

NOTE Espulso Manasiev (44' st) per somma di ammonizioni. Ammoniti Bacigalupo, Canovi. Calci d'angolo 6-2 per la Lavagnese. Recupero pt 2'; st 4'. Spettatori 250 circa.