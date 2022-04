Il 15 aprile è la Giornata mondiale dell'Arte

Ricorre oggi, 15 aprile, la Giornata Mondiale dell'Arte. Istituita nel 2019, durante la 40esima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, questa giornata mira a promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dell'arte. La data è stata decisa in onore del compleanno di Leonardo Da Vinci. Da Vinci è stato scelto come simbolo di pace mondiale, libertà di espressione, tolleranza, fratellanza e multiculturalismo, nonché l'importanza dell'arte in altri campi

L'arte alimenta la creatività, l'innovazione e la diversità culturale per tutti i popoli del mondo e svolge un ruolo importante nella condivisione delle conoscenze e nell'incoraggiare la curiosità e il dialogo. Queste sono qualità che l'arte ha sempre avuto, e avrà sempre se continuiamo a sostenere ambienti in cui gli artisti e la libertà artistica sono promossi e protetti. Promuovere lo sviluppo dell'arte significa promuovere anche i nostri mezzi per raggiungere un mondo libero e pacifico.

Ogni anno, le celebrazioni della Giornata mondiale dell'arte contribuiscono a rafforzare i legami tra le creazioni artistiche e la società, incoraggiano una maggiore consapevolezza della diversità delle espressioni artistiche e sottolineano il contributo degli artisti allo sviluppo sostenibile. È anche un'occasione per far luce sull'educazione artistica nelle scuole, poiché la cultura può aprire la strada a un'istruzione inclusiva ed equa.

C'è molto da imparare, condividere, celebrare e l'UNESCO incoraggia tutti a partecipare attraverso varie attività come dibattiti, conferenze, workshop, eventi culturali e presentazioni o mostre.

