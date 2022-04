Plastic Free onlus, protocollo d'intesa con il Comune

ALESSANDRIA - L’assessore all’Ambiente Davide Buzzi Langhi ha firmato un protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato Plastic Free onlus, che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. A tal riguardo, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione, promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica, quali l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti specifiche del territorio, come ad esempio i parchi, con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione.

Il documento è teso a semplificare i passaggi burocratici e a creare un canale di comunicazione diretto tra le parti, con gli obiettivi di favorire le attività di volontariato sul territorio promosse da Plastic Free e contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica.

Altre attività di sensibilizzazione da realizzarsi sul territorio proposte da “Plastic Free” sono: lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione sui social in maniera geolocalizzata; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche; segnalazione di abbandoni e/o depositi di rifiuti.

Tutte le informazioni sugli eventi organizzati da Plastic Free Onlus sono consultabili su questo sito.