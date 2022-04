Gli assist di Pierozzi, i gol di Joker

CITTADELLA - Serviva questa partita. come l'ha preparata Moreno Longo con il suo staff, come l'hanno interpretata i suoi giocatori. Che fosse la tappa più importante, "contro la squadra che vince più duelli, pressa e non fa respirare", i Grigi l'avevano bene in testa, tutta la settimana è servita per arrivare tatticamente e mentalmente pronti.

Alcuni interpreti più di tutti, ma è il coro che ha 'cantato' le note giuste. Con quella fame di salvezza in cui il cuore fa tanto.

PISSERI - Decisivo: quasi 80 minuti inoperoso, ma sempre attento. Nel finale, incolpevole sul gol, salva due volte il risultato. Parate determinanti, che valgono come un gol. Una sicurezza, 'san' Matteo: 7.5

MANTOVANI - Attento: marcature, anticipi, uscite palla al piede. Molto concentrato. concede il minimo indispensabile agli avversari che agiscono sull'out di sinistra del Cittadella. E che vedono pochi palloni: 6.5

PRESTIA - Solido: anche energico, si capisce dalla forza con cui spazza via palloni che potrebbero diventare pericolosi e non sono mai rilanci avventati, ma apertura per lanciare la ripartenza. E quando, nelò finale, c'è da alzare le barricate, lo fa con autorità: 7

PARODI Inesauribile: alla fine porta, anche sul volto, e pure sui pantoloncini strappati, il segno della lotta. Ma Vita non ha spazi con lui. Fatica un po' con Varela, ma riesce, comunque, a controllare la maggiore spinta del nuovo entrato: 6.5

PIEROZZI - Ispirato. E ispiratore: c'è il suo zampino dei due gol, la spizzata nel vantaggio e poi un capolavoro di astuzia e di intelligenza nel secondo, che, almeno al 50 per cento, è suo. Ha colpi e intuizioni, e gambe,e letture intelligenti delle situazioni di gioco: 7.5

COCCOLO - (dal 19'st) Anticipato: entra con la giusta energia, con il compito di consolidare la linea arretrata. Ma nell'azione del gol si fa prendere il tempo da Mazzocco: 5.5

BA - Tessitore: se c'è da rompere il gioco avversario e impostare quello dell'Alessandria ci pensa lui, lottatore in mezzo al campo, senza paura nei contrasti, efficace nei duelli, solido quando c'è da reggere con un uomo in meno. E, pure, tiratore: 6.5

MILANESE - Intelligente: grande qualità, insieme alla tecnica, e il ragazzo dimostra di averne tanta nel suo bagaglio personale e di metterla al servizio della squadra. I suoi break palla al piede fanno saltare gli schemi del Cittadella, le sue aperture, testa alta, alimentano la manovra: 7

CASARINI - (dal 23'st) Esperto: ha tanto mestiere, che alla squadra serve per dare anche più densità al centrocampo e limitare anche le verticalizzazioni: 6

MATTIELLO - Recidivo: due gialli in pochi minuti, purtroppo, non sono una novità per lui. Commette lo stesso errore di Crotone e obbliga la squadra a fare gli straordinari. Se il primo giallo è da rivedere, il secondo è scellerato, intervento assolutamente da evitare soprattutto con il peso di un cartellino sulle spalle: 4.5

"Meritiamo di stare in serie B" Tutta la squadra sotto la curva. "Si sentiva solo la nostra voce"

CORAZZA - Mattatore: Due gol, che sono due esempi felici del suo migliore repertorio, un terzo negato dalla travera, un lavoro enorme anche per aiutare la squadra a stare alta e cambiare gli equilibri, perché a prevalare è il pressing dei Grigi, soprattutto grazie a lui. Anche da unica punta è pericoloso: 8.5

PALOMBI - Duttili: fa un po' tutto, prima va a schermare Pavan, il più centrale dei centrocampisti. e si avventura in qualche uscita palla al piede a dfestra. Poi, dopo il rosso a Mattiello, gioca a sinistra e nel secondo tempo, per un quarto d'ora, torna a fare l'attaccante. Con un rendimento complessibo più che sufficiente: 6

GORI - (dal 13'st) Recuperato: una soluzione in più in mezzo al campo, dove sa dare sostanza: 6

MARCONI - Generoso: è il primo a impegnare Kastrati, di testa. Il vantaggio potrebbe segnarlo lui, ma non arriva sulla spizzata di Pierozzi. E' più efficace nei duelli lontano dall'area. Dopo l'espulsione è lui ad essere sacrificato: 6

LUNETTA - (dal 1'st) Bocciato: dall'allenatore che, dopo 25 minuti, lo richiama in panchina, perché non lo vede ben inserito nel gioco: ng

MUSTACCHIO (dal 25'st) Protettivo: ha compiti più di copertura che non propositivi, ma si sacrifica come serve: 6